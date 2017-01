ახალი ბლოგის თემა, მოდის სამყაროში ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა გამოცემამ – Business of Fashion მიკარნახა. 2016 წლის მიწურულს გამოცემამ Business of Fashion დემნა გვასალია წლის პერსონად აღიარა. რატომ აირჩია ქართველი დემნა გვასალია ამ გავლენიანმა გამოცემამ და რა არის ქართველი დიზაინერის თავბრუდამხვევი წარმატების საიდუმლო მოდის სამყაროში.

დემნა გვასალია უკვე დიდი ხანია მოდის სამყაროში მოღვაწეობს. ქართველი დიზაინერი ანტვერპენის ხელოვნების სამეფო აკადემიის (Antwerp Royal Academy of fine arts) კურსდამთავრებულია. მაღალ მოდაში დემნა ანტვერპენის გრანდ ავანგარდისტებზე გავლით მოვიდა…

იგი 2009 წლიდან მუშაობდა Maison Margiela–ში, სადაც ქალის კოლექციებს ქმნიდა. 2013 წელს გვასალია ფრანგული მოდის სახლ „ლუი ვიტონში“ გადავიდა.

დემნა გვასალია არის Vetements-ის ბრენდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მიუხედავად „ბალენსიაგასთან“ თანამშრომლობისა, ქართველი დიზაინერი ბრენდ Vetements–ის მიტოვებას არ აპირებს. Vetements (რაც ფრანგულიდან სამოსს ნიშნავს) — პარიზული ბრენდია, რომელიც შვიდმა ანონიმმა დიზაინერმა დააარსა 2014 წლის იანვარში. ჩრდილიდან მხოლოდ დემნა გვასალია გამოვიდა. სწორედ პროფესიონალთა ამ შვიდეულმა შექმნა 1988 წელს Maison Martin Margiela, რომლის სამოსის ესთეტიკასაც ძალზე ჩამოჰგავს Margiela–ს კოლექცია: მინიმალისტური, მაგრამ რთული, თავშეკავებული, მაგრამ არა ბაზისური.

Vetements–ის კოლექციები მოჩვენებითი უბრალოების პრინციპით იქმნება, რომლის მიღმაც კარგად მოფიქრებული თარგები და ხარისხიანი მასალა იმალება. დღეისათვის Vetements–ი ერთ–ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდია პარიზში. კოლექცია უკვე იყიდება მსოფლიოს საუკეთესო მარაზიებში: Opening Ceremony–ში, Joyce–სა და Maxfield–ში.

გვასალიას მიმართ ინტერესი გამოცემა Business of Fashion ადრეც ჰქონდა, ერთხელ ქართველი დიზაინერი მის გარეკანზეც აღმოჩნდა თებერვლის თვეში. გამოცემამ დიზაინერი რასიზმში დაადანაშაულა, კრიტიკა მისი მისამართით, გამოცემაში The Business of Fashion, ცნობილმა სტილისტმა და ონლაინ-პლატფორმა JC Report-ის დამფუძნებელმა ჯეისონ კემპბელმა გამოთქვა. მან საკუთარი აღშფოთება გამოხატა იმ ფაქტის გამო, რომ მოდურ სახლ Balenciaga-ს ბოლო ჩვენებებში არცერთი შავკანიანი მოდელი არ მონაწილეობდა. კემპბელი დარწმუნებულია, რომ გვასალიას ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზი მის ბავშვობაში იმალება, რომელიც მან „უნიფიცირებულ სტალინურ და ლენინურ საქართველოში“ გაატარა. თავად მოდელიერმა აღნიშნული ბრალდება უპასუხოდ დატოვა.

დემნა გვასალიაზე და მის კოლექციებზე ალბათ ბევრის თქმა შეიძლება, ის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანია მოდის სამყაროში, რამდენად აისახება დიზაინერის შემოქმედებასა და ცხოვრებოს წესზე მისი ქართველობა, ეს საკამათოა 🙂 , მთავარი ისაა, რომ ის დღეს მსოფლო მოდასა ჰქმნის და მასზე ლაპარაკობენ, დანარჩენი? დანარჩენი დეტალებია, დეტალები, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია მოდაში.