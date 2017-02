კინოაკადემიის ყველაზე პრესტიჟული დაჯილდოების 89-ე ცერემონიალი დასულდა.

2017 წლის ოსკარის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია.

წლის ფილმის სტატუსი კინოაკადემიამ Moonlight-ს მიანიჭა.

მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი მამაკაცის ნომინაციაში ქეისი აფლეკმა გაიმარჯვა ფილმისთვის Manchester By the Sea.

მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი ქალი ემა სტოუნი გახდა la la land-ში განსახიერებული დამწყები მსახიობის როლით.

მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი მამაკაცი – მაჰარშაჰა ალი, Moonlight.

მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მსახიობი ქალი – ვაიოლა დევისი, Fences.

საუკეთესო რეჟისორი – დემიენ შაზელი, La La Land.

საუკეთესო ორიგინალური სცენარი – Manchester By the Sea.

საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი – Moonlight.

საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი – The Salesman, ირანი

საუკეთესო ანიმაციური ფილმი – Zootopia

საუკეთესო მუსიკა ფილმისთვის – La La Land

საუკეთესო სიმღერა ფილმისთვის – La La Land – City of Stars

საუკეთესო მხატვრობა – La La Land

კოსტიუმების საუკეთესო დიზაინი – Fantastic Beasts and Where to Find Them

საუკეთესო გრიმი და ვარცხნილობა – Suicide Squad

საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევარი – La La Land

საუკეთესო მონტაჟი – Hacksaw Ridge

დაჯილდოების ტრიუმფატორი 14 ნომინაციაში წარდგენილი la La Land გახდა. ფილმმა ექვსი ოქროს ქანდაკების მოპოვება მოახერხა, თუმცა წლის ფილმი ვერ გახდა.

დაფილდოების ფინალში, Warren Beatty-ის, რომელიც საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში გამარჯვებულს აცხადებდა, კონვერტი შეეშალა და გამარჯვებულად La La Land გამოცხადა. ფილმის რეისორი და პროდიუსერები უკვე სამადლობელ სიტყვას წარმოთქვამდნენ,როცა ცნოილი გახდა, რომ გამარჯვება Moonlight-მა მოიპოვა. ამ ფაქტმა მცირედი უხერხულობა გამოიწვია.

გარდა ამისა, ოსკარების წლევანდელი დაჯილდოება გამოირჩეოდა პოლიტიკური მესიჯებით, რომელთა უმრავლესობაც აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის რეგულაციების წინააღმდეგ იყო მიმართული.

ცერემონიალი ამერიკელ შოუმენ ჯიმი კიმელს მიჰყავდა.