მიმდინარე წლის 29-30 აპრილს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით გაიმართება ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების ფილმების კინოფესტივალი.

აღნიშნულ ფესტივალს უმასპინძლებსსაქართველოსეროვნულიმუზეუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება არგენტინის, ბრაზილიის, კოლუმბიის, ეკვადორის, კუბის, გვატემალის, ჰონდურასის, მექსიკის, იამაიკის, პანამისა და ბელიზის კინო ფილმები.

კინოფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფილმების ჩვენება გაიმართება ორიგინალ ენებზე ინგლისური სუბტიტრებით.

მისამართი: ფურცელაძის ქუჩა N1 კინოდარბაზი – „აუდიტორიუმი“

29 აპრილი:

არგენტინა: „Chinese Take-Away” / „ჩინურიზღაპარი“ რეჟ: სებასტიანბორენსტეინი; ხანგრძლივობა: 93 წუთი. დასაწყისი: 11:00 სთ-ზე; ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=10VvEwcjSaA

კოლუმბია: „The Wind Journey” / „ქარისმოგზაურობა”რეჟ: სიროგუერა; ხანგრძლივობა: 117 წუთი. დასაწყისი: 13:00 სთ-ზე; ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=6M5bQ3CmWGI

ეკვადორი: „The Dirty Game” / „ბინძურითამაში”რეჟ: ფრანკბონილა; ხანგრძლივობა: 60 წუთი. დასაწყისი: 15:00 სთ-ზე; ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე:

https://www.youtube.com/watch?v=xuDlyr2t5MY

კუბა: „Dancing with Margot” / „ცეკვამარგოსთან”რეჟ: არტუროსანტანა; ხანგრძლივობა: 105 წუთი. დასაწყისი: 17:00 სთ-ზე;

ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე:

https://www.youtube.com/watch?v=_y8VS6Qe4c4

გვატემალა: „Where the Sun was Born” / „იქსადაცდაიბადამზე”რეჟ: ელიასხიმენესი; ხანგრძლივობა: 84 წუთი. დასაწყისი: 19:00 სთ-ზე. ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე : https://www.youtube.com/watch?v=30P2aiK9AzM

30 აპრილი:

ბრაზილია: „The House of Send” / „ქვიშისსახლი“რეჟ: ფერნანდომოლნარი; ხანგრძლივობა: 76 წუთი. დასაწყისი: 11:00 სთ-ზე;ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე :https://www.youtube.com/watch?v=algdilTBfRs

ჰონდურასი: „Eleven Cipots” / „თერთმეტიმოზარდი“რეჟ: ტომასჩი; ხანგრძლივობა: 76 წუთი. დასაწყისი: 13:00 სთ-ზე;

ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე : https://www.youtube.com/watch?v=eRTIir5NPZs

მექსიკა: „The Dream Mara`Akam” / „მარააკამისოცნება”რეჟ: ფედერიკოსეჩეტი: ხანგრძლივობა: 90 წუთიდასაწყისი: 15:00 სთ-ზე; ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე : https://www.youtube.com/watch?v=2psenYA0HbU

პანამა: „Get Out of you Can” / „გაიქეცი, თუშეგიძლია”რეჟ: რიკარგოაგილარნავარო, მანუელროდრიგესი ; ხანგრძლივობა: 97 წუთი. დასაწყისი: 17:00 სთ-ზე; ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე :https://www.youtube.com/watch?v=HpxCqc71lSk

იამაიკა: „The Songs of Redemption” / „მონანიებისსიმღერა”რეჟ: მიკელგალოფრე, ამანდასანდსი; ხანგრძლივობა: 78 წუთი. დასაწყისი: 19:00 სთ-ზე. ფილმისტრეილერიიხილეთაღნიშნულბმულზე :https://www.youtube.com/watch?v=264ODU9CUE8