”როცა ხალხი ამდენ მამაცობას სჩადის ქვეყნისათვის. წუთისოფელმა ისინი უსათუოდ უნდა მოკლას და გატეხოს, და კლავს კიდეც. წუთისოფელი ყველას ტეხს და ბევრს მერე ეს გადატეხილი ადგილი უფრო უმაგრებდა. ვისაც ვერ გატეხს, კლავს ხოლმე. განურჩევლად კლავს ყველაზე კეთილებს, ყველაზე ნაზებსა და ყველაზე მამაცებს. თუ არც ერთი ხარ, არხეინად ბრძანდებოდე. მაინც მოგკლავს, ოღონდ ისეთი აჩქარებით არა.’

,,მშვიდობით იარაღო!”

დღეს ჰემინგუეის დაბადების დღეა.

ამერიკელი მწერალი, რომანისტი და ჟურნალისტი – ერნესტ მილერ ჰემინგუეი დაიბადა 1899 წლის 21 ივლისს. ცხოვრების ადრეული წლები ჩიკაგოს გარეუბანში გაატარა. მისი მშობლები კონსერვატორული ხასიათითა და რელიგიური ფუნდამენტალიზმით გამოირჩეოდნენ, თავიანთ შვილებს ყოველგვარი სახის გართობას უკრძალავდნენ და შეზღუდვების დარღვევის შემთხვევაში მკაცრადაც სჯიდნენ. მოგვიანებით უკვე ნობელი პრემიის ლაურეატმა მწერალმა გაბედულად გააკრიტიკა თავისი დედ-მამა ეთიკის ნორმებისადმი ზღვარგადასული ერთგულების გამო. არაორდინალურად ნიჭიერ ბიჭუნას წერისადმი მიდრეკილება მცირე ასაკში გამოუვლინდა და 17 წლის იყო, როდესაც მისმა ნაშრომებმა მზის სინათლე პირველად იხილეს.

სკოლის დამთავრების შემდეგ, მამამისს სურდა, რომ ერნესტს უმაღლესი განათლება მიეღო, მაგრამ ახალგაზრდა ყმაწვილი სამხედრო სამსახურსა და მწერლობაზე ოცნებობდა. ამ გარემოებამ მამა-შვილს შორის განხეთქილება ჩამოაგდო როს შემდეგაც მომავალმა მწერალმა მშობლების სახლი დატოვა და ,,Kansas City Star”-ის რეპორტიორად დაიწყო მუშაობა. სწორედ რეპორტიორად მუშაობის წლებში შეიმუშავა ჰემინგუეიმ წერის საკუთარი, “აისბერგის” პრინციპი, რომლის დამსახურებითაც, როგორც აისბერგი ზედაპირზე მცირე ზომის ჩანს, წყალქვეშ კი უზარმაზარია, ისე მწერლის ნაშრომთა უმეტესობა მცირე მოცულობითა და მარტივი ლექსიკით გამოირჩევა, მაგრამ მათ მიღმა საოცრად დიდი სიბრძნეა. აღსანიშნავია, რომ ბევრს ვერ გამოჰქონდა აზრი ჰემინგუეის “სიტყვაძუნწი” ნაშრომებიდან და ამის გამო ავტორს უამრავ უსამართლო ბრალდებასაც უყენებდნენ.

ჰემინგუეი პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობდა, ის სასწრაფო მანქანის მძღოლად მუშაობდა. ერთ-ერთი გამოძახების დროს, მან მუხლი დაიზიანა, რის გამოც მილანში მდებარე ლაზარეთში ამოყო თავი. იქ ყოფნისას მწერალს ექთანი, სახელად აგნეს ფონ კუროსკი შეუყვარდა. მიუხედავად იმისა, რომ წყვილის ურთიერთობა დიდხანს არ გაგრძელებულა, მათ საკმაოდ ლამაზი სიყვარულის ისტორია აკავშირებდათ, რომელიც შემდგომში ჰემინგუეის ერთ-ერთ შედევრს, “მშვიდობით, იარაღოს” (A Farewell to Arms) დაედო საფუძვლად.

აშშ-ში დაბრუნების შემდეგ, ჰემინგუეიმ ჟურნალისტური კარიერა გააგრძელა და სულ მალე ელიზაბეტ ჰედლი რიჩარდსონზე დაქორწინდა. წყვილს ვაჟიც შეეძინათ, მაგრამ მალევე დაშორდნენ, რადგან მწერალმა მეუღლეს პაულინ პფაიფერთან უღალატა. ჰემინგუეი ამჯერად პფაიფერზე დაქორწინდა, რომელთანაც კიდევ 2 შვილი ეყოლა, მაგრამ 12 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მასაც დაშორდა რათა მორიგ საყვარელზე, მარტა გელჰორნზე დაქორწინებულიყო. მესამე ქორწინებამ 10 წელი გასტანა და წინა ორის მსგავსად ისიც მწერლის ღალატის გამო დაინგრა. ჰემინგუეი მეოთხედ მერი უელშზე დაქორწინდა, რომელთანაც სიცოცხლის ბოლომდე ცხოვრობდა.

1927 წელს ჰემინგუეიმ გამოაქვეყნა მინიატურა “გორაკები როგორც თეთრი სპილოები” (Hills Like White Elephants), რომელის შესულია მის მინიატურათა კრებულში სახელწოდებით “მამაკაცები უქალებოდ” (Men Without Women). ამ ნაშრომში მწერალმა ბევრი ელემენტი შეიტანა თავისი პირადი ცხოვრებიდან (განსაკუთრებით საგულისხმოა მისი კრახი ხანგრძლივი და მყარი ურთიერთობების დამყარებაში). ის ალუზიები და შეფარული სიმბოლოები, რომლებიც მინიატურაში შეგხვდებათ, “აისბერგის” პრინციპის საუკეთესო ნიმუშებია. 1952 წელს გამოვიდა ჰემინგუეის მორიგი შედევრი, “მოხუცი და ზღვა“ (The Old Man and the Sea), რომლისთვისაც მწერალს ნობელის პრემია გადასცეს.

ერნესტ ჰემინგუეიმ, რომელმაც მოიპოვა არაერთი პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია, შექმნა ასობით ჟურნალისტური პუბლიკაცია, პროზაში შემოიტანა წერის ახლებური – “აისბერგის” პრინციპი და მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ომში, 1961 წლის 2 ივლისს, 61 წლის ასაკში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ამბობენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მწერალს მენტალური პრობლემები შეექმნა და სწორედ ამ გარემოებამ მიიყვანა იგი საბედისწერო ნაბიჯამდე.

ჰემინგუეის საფლავზე წერია: ცხოვრებაში ყველაზე მეტად უყვარდა შემოდგომა, ყვითელი, თბილი, მდინარეზე მოცურავე შემოდგომის ფოთლები, ზევით კი ლურჯი, უქარო ცა. ახლა ის ამ ყველაფრის ნაწილი იქნება.