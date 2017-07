სვანეთის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმში, ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი ხელოვანის, ლევან მინდიაშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა – „აქ“ გაიმართება , – ამის შესახებ „IMEDI.FM“-ს საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან აცნობეს.

მათივე ცნობით, გამოფენას, რომლის მიზანიც ქართული ხელოვნების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა და საქართველოს რეგიონებში კულტურული აქტივობების მხარდაჭერაა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და Project ArtBeat წარმოადგენენ.

„ცნებებისა თუ ღირებულებების სიმყიფე და დღევანდელი სამყაროს გარდამავალი მდგომარეობა „ძველიდან“ ჯერ კიდევ გაურკვეველ მომავალში ˗ ეს ის კონდიციებია, რომლებიც ცენტრალურ ადგილს იკავებენ ლევან მინდიაშვილის სახელოვნებო პრაქტიკაში.

„თავად მასალის თუ შესრულების ხერხების არჩევანიც გარდამავალ, შუალედურ მდგომარეობებზე აკეთებს აქცენტებს და ჩვენი აღქმის ილუზორულ მექანიზმებს აყენებს კითხვის ქვეშ: ბეტონის ნარჩენებს მიმსგავსებული პიგმენტირებული თაბაშირის ქანდაკებები ფერწერის ელემენტებს იყენებენ ფერადი ნეონის ნათურების საშუალებით, ხოლო დაპიქსელებული, ძველი ფოტოს იმიტირებული, აკრილის საღებავით შესრულებული ფერწერული ტილოები კი, სამგანზომილებიან ობიექტებად გარდაიქმნებიან. ისინი მთლიანობაში ერთ ინსტალაციად იკვრება, სადაც არქიტექტურული და ბუნების ელემენტები სამყაროს ციკლურობას, თუ მუდმივ დენადობას შეგვახსენებენ და აწმყოს – „აქ და ახლას“ ˗ მატერიალური განცდის მცდელობას წარმოადგენენ.

ლევან მინდიაშვილმა განათლება თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასა და ბუენოს-აირესის ხელოვნების ნაციონალურ უნივერსიტეტში მიიღო. მის ჯილდოებს შორის აღსანიშნავია: „გრანტი საჯარო ხელოვნებისთვის“ National Endowments for Arts (ნიუ-იორკი, 2014) და „ახალგაზრდა ხელოვანი“ Movistar Arte Jóven (ბუენოს-აირესი, 2011). ამჟამად ის მოწვეული პროფესორია თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლაში. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ჯგუფურ გამოფენაში, ინსტიტუციებსა თუ გალერეებში, მათ შორის: თანამედროვე ხელოვნების გალერეა ˗ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი (თბილისი), არსენალე (კიევი), ტარტუს ხელოვნების მუზეუმი (ტარტუ), The Lodge Gallery (ნიუ იორკი), ლიტერატურის მუზეუმი (თბილისი), Clemente Soto Center (ნიუ იორკი), ODETTA (ბრუკლინი). მის უახლეს პერსონალურ გამოფენებს შორის აღსანიშნავია გამოფენები აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში (თბილისი), The Lodge Gallery (ნიუ იორკი), The Vazquez Building (ბრუკლინი), Kunstraub99 (კიოლნი)“, – ნათქვამია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

გამოფენა ორგანიზებულია Project ArtBeat-ის მიერ. პროექტის მიზანია ქართული ხელოვნების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა და საქართველოს რეგიონებში კულტურული აქტივობების მხარდაჭერა. პროექტი ხორციელდება ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის და სახელოვნებო ორგანიზაცია „პროპაგანდას” მხარდაჭერით.

გამოფენა კვირას, 30 ივლისს, 15:00 საათზე გაიხსნება და 10 სექტემბრამდე გაგრძელდება.