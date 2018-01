ოქროს გლობუსის რიგით 75-ე დაჯილდოების ცერემონიალი რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. შოუს წელს Late Night-ის წამყვანი სეთ მეიერსი უძღვებოდა. დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომელსაც „ოსკარების რეპეტიციასაც“ კი უწოდებენ, უცხოური პრესის ასოციაციის მთავარი ჯილდოს – ოქროს გლობუსის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. ცერემონია თბილისის დროით 5 საათზე დაიწყო.

საუკეთესო მხატვრული ფილმი – დრამა

Call Me By Your Name

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (გამარჯვებული)

საუკეთესო მხატვრული ფილმი – კომედია ან მიუზიკლი

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird (გამარჯვებული)

The Disaster Artist

კაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში – დრამა

ტიმოთი შალამე, Call Me By Your Name

დენიელ დეი ლუისი, Phantom Thread

ტომ ჰენკსი, The Post

გარი ოლდმანი, Darkest Hour (გამარჯვებული)

დენზელ უოშინგტონი, Roman J. Israel, Esq.

ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში – დრამა

ჯესიკა ჩესტეინი, Molly’s Game

სალი ჰოუკინსი, The Shape of Water

ფრენსის მაკდორმანდი, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (გამარჯვებული)

მერილ სტრიპი, The Post

მიშელ უილიამსი, All the Money in the World

კაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში – კომედია ან მიუზიკლი

ჯეიმს ფრანკო, The Disaster Artist (გამარჯვებული)

ჰიუ ჯეკმანი, The Greatest Showman

დენიელ კალუაია, Get Out

სტივ კერელი, Battle of the Sexes

ანსელ ელგორტი, Baby Driver

ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში – კომედია ან მიუზიკლი

მარგო რობი, I, Tonya

სირშა რონანი, Lady Bird (გამარჯვებული)

ემა სტოუნი, Battle of the Sexes

ჯუდი დენჩი, Victoria & Abdul

ჰელენ მირენი, The Leisure Seeker

კაცის მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში

უილიამ დეფო, The Florida Project

არმი ჰამერი, Call Me By Your Name

რიჩარდ ჯენკინსი, The Shape of Water

სემ როკველი, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (გამარჯვებული)

კრისტოფერ პლამერი, All the Money in the World

ქალის მეორეხარისხოვანი როლის საუკეთესო შემსრულებელი მხატვრულ ფილმში

მერი ჯეი ბლიჯი, Mudbound

ჰონგ ჩუ, Downsizing

ელისონ ჯენი, I, Tonya (გამარჯვებული)

ლორი მეტკლაფი, Lady Bird

ოქტავია სპენსერი, The Shape of Water

მხატვრული ფილმის საუკეთესო რეჟისორი

გილერმო დელ ტორო, The Shape of Water (გამარჯვებული)

მარტინ მაკდონაჰი, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

კრისტოფერ ნოლანი, Dunkirk

რიდლი სკოტი, All the Money in the World

სტივენ სპილბერგი, The Post

საუკეთესო მინისერიალი ან სატელევიზიო მხატვრული ფილმი

Big Little Lies (გამარჯვებული)

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

საუკეთესო უცხოენოვანი მხატვრული ფილმი

A Fantastic Woman

First They Killed My Father

In the Fade (გამარჯვებული)

Loveless

The Square

საუკეთესო მსახიობი ქალი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

ჯესიკა ბილი, The Sinner

ნიკოლ კიდმანი, Big Little Lies (გამარჯვებული)

ჯესიკა ლენგი, Feud

სიუზან სარანდონი, Feud

რიზ უიზერსპუნი, Big Little Lies

საუკეთესო კომედიური სერიალი

Black-ish

Master of None

The Marvelous Mrs. Maisel (გამარჯვებული)

SMILF

Will & Grace

კაცის საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

ალექსანდრ სკარსგარდი, Big Little Lies (გამარჯვებული)

ალფრედ მოლინა, Feud: Bette and Joan

დეივიდ ჰარბორი, Stranger Things

დეივიდ ტიულისი, Fargo

კრისტიან სლეიტერი, Mr. Robot

ქალის საუკეთესო მეორეხარისხოვანი როლის შემსრულებელი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

ლორა დერნი, Big Little Lies (გამარჯვებული)

ენ დოუდი, The Handmaid’s Tale

კრისი მეტზი, This Is Us

მიშელ ფაიფერი, The Wizard of Lies

შეილინ ვუდლი, Big Little Lies

საუკეთესო მსახიობი ქალი მუსიკალურ ან კომედიურ სერიალში

პამელა ადლონი, Better Things

ელისონ ბრი, Glow

რეიჩელ ბროსნანი, The Marvelous Mrs.. Maisel (გამარჯვებული)

ისა რეი, Insecure

ფრენკი შოუ, SMILF

საუკეთესო მსახიობი კაცი მინისერიალში ან სატელევიზიო ფილმში

რობერტ დე ნირო, The Wizard of Lies

იუენ მაკგრეგორი, Fargo (გამარჯვებული)

ჯეფრი რაში, Genius

ჯუდ ლოუ, The Young Pope

კაილ მაკლაკჰანი, Twin Peaks

საუკეთესო მსახიობი ქალი დრამატულ სერიალში

კლერ ფოი, The Crown

ელიზაბეტ მოსი, The Handmaid’s Tale (გამარჯვებული)

კეტრიონა ბალფე, Outlander

მეგი ჯილენჰოლი, The Deuce

კატერინ ლონგფორდი, 13 Reasons Why

საუკეთესო სატელევიზიო სერიალი – დრამა

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale (გამარჯვებული)

Stranger Things

This is Us