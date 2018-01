არ გინდათ დღესასწაულების გახანგრძლივება? მაშინ ნახეთ ,,რომი”, ,,ჯამბაზების” ვირტუოზული ხელოვნებით დატკბით, მოუსმინეთ ,,ინტერვიუს,” და თუ მეტი დრო არა გაქვთ, ფანტასმაგორიული ,,ამარკორდის” თოვლში იგუნდავეთ, არ დაგავიწყდეთ, ფარშევანგიც მოფრინდება …

დღეს ფედერიკო ფელინის დაბადების დღეა.

1920 წლის 20 იანვარს, ქალაქ რიმინიში, იტალიელი კინორეჟისორი ფედერიკო ფელინი დაიბადა.

ბავშვობაში მოხეტიალე ცირკთან ერთად გაიპარა. რამდენიმე დღე სახლში არ ყოფილა და პატარა ფედერიკო ისე მოხიბლა ცირკმა, რომ მასთან მომავლის დაკავშირებაც კი სურდა. მაგრამ მაინც რეჟისორი გახდა, თუმცა მის ფილმებში ბავშვობის დაუვიწყარმა შთაბეჭდილებებმა ნოსტალგიური ნოტა გააჟღერა.

ფედერიკო ფელინი 1937 წლიდან მუშაობდა ჯერ ფლორენციაში, შემდეგ კი რომში ჟურნალისტად. ფელინი კინოში რობერტო როსელინიმ მოიყვანა. თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა ფელინიმ დაიწყო, როგორც კარიკატურისტმა და სწორედ ერთ-ერთი მორიგი შარჟის ხატვისას ის როსელინიმ შეამჩნია. კარიკატურა შეუქო და ახალგაზრდა მხატვარს სცენარისტობა შესთავაზა. ასე შედგა ფელინის დებიუტი ფილმში “რომი ღია ქალაქია” (1945 წ). დაახლოებით 20 წლის შემდეგ ფელინი გამოუტყდა ჟურნალისტებს, რომ რომ არა როსელინი, იგი შესაძლოა ცირკის დირექტორი გამხდარიყო და არა კინორეჟისორი. როსელინისთან მისი ურთიერთობა გაგრძელდა რამოდენიმე არაჩვეულებრივ ფილმში – Paisa (1946), Europa ’51…

1952 წ. ეკრანებზე გამოვიდა ფილმი The White Sheik, რომელიც ფელინისათვის პირველი ნამუშევარი იყო, როგორც დამოუკიდებელი რეჟისორისათვის.1953 წ. ფელინიმ გადაიღო ფილმი The Young and the Passionate, რომელიც “ვერცხლის ლომის” ლაურეატი გახდა ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე და ასევე ოსკარის ნომინაცია დაიმსახურა. ფილმის ცენტრში ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებაა, თავისი ბანალური შემთხვევებით და ყოველდღიური ყოფით ომისშემდგომი იტალიის ცხოვრებაში.

1954 წ. გამოდის ნეორეალიზმის ერთ-ერთი შედევრი “გზა” (La Strada), ოსკარის ლაურეატი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის და ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალის “ვერცხლის ლომი” -ის მფლობელი. ფილმის პერსონაჟები – ღატაკი, მოხეტიალე ცირკის მსახიოებებია… ტრაგიკულია და ამავე დროს სასაცილო ფილმის მთავარი გმირი ძამპანო (Zampanò), რომელიც არაჩვეულებრივად განასახიერა ენტონი ქვინმა (Anthony Quinn). რეჟისორმა შექმნა ტრაგიზმით სავსე ნაწარმოები, გვიჩვენა მისი გმირების ცხოვრება სასტიკ და ცივ სამყაროში, გარდაუვალი დაღუპვა სილამაზისა, შეურაცმყოფელი და უპერსპექტივო ბრძოლა გადარჩენისათვის.

1970 წ. შეიქმნა ტელეფილმი ჯამბაზები (Clowns), ხოლო 972 წ. გამოვიდა ფილმი რომი (Roma), სადაც წარსულისა და დღევანდელობის სახეები ერთმანეთშია გადახლართული. 1974 წ. გადაღებული ამარკორდი (Amarcord) გახდა ოსკარის ლაურეატი საუკეთესო უცხოური ფილმისათვის.

ფედერიკო ფელინის შემოქმედებითმა სტილმა ისეთი ცნობილი რეჟისორის შემოქმედებაზე მოახდინა ძლიერი ზეგავლენა როგორიც არიან: ვუდი ალენი, დევიდ ლინჩი, დევიდ კრონენბერგი, სტენლი კუბრიკი, პედრო ალმადოვარი, ტიმ ბარტონი, ემირ კუსტურიცა და სხვები.

ფელინი არის იტალიის ყველაზე დიდი ჯილდოს – დიდი ჯვრის ორდენის კავალერია. მის სახელს ატარებს მშობლიური ქალაქის – რიმინის აეროპორტი.

თავად ფედერიკო ფელინიმ, უკვე ხანდაზმულმა, განვლილი გზა და საკუთარი თავი შემდეგნაირად დაახასიათა: „იმის განცდა, რომ დრო გადის, არ მაქვს. მეჩვენება, რომ მუდამ სცენაზე, ერთ ადგილას ვარ გაჩერებული და ყველაფერი, რაც გარს მახვევია, მზად არის – ნივთები, საჭირო ინვენტარი, ნახატები, ადამიანები, გრძნობები, ფერები. ეს, მართლაცდა, მუდამ ასე იყო. მას შემდეგ, რაც ჩემი ცხოვრებით არსებობას შევუდექი, ანუ ფილმებზე მუშაობა დავიწყე, დრო თითქოს შეჩერდა, გაირინდა. მგონია, რომ სულ ერთი და იგივე დღეა და მუდამ თეატრში ვცხოვრობდი, მეგაფონით ხელში ვყვიროდი, შარლატანობას ვეწეოდი, კლოუნი, საჯარო უსაფრთხოების კომისარი, გენერალი ვიყავი. ამ ბოლო ორმოცი წლის მოგონებებს წყვდიადი და ნათელი ერთდროულად აფენია. სადღაც ზემოთ წყვდიადია და ნათელი გარს მახვევია, აქა-იქ ჩრდილები მიმოდიან. ვფიქრობ, რომ ჩემი ცხოვრება ამ კადრების ფონზე მიილია და ჯერაც ილევა”.