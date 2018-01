ნიუ იორკში გრემის დაჯილდოების მე-60 ცერემონიალი გაიმართა. ღონისძიებას ბრიტანელი მსახიობი და შოუმენი, ჯეიმს კორდენი უძღვებოდა. შოუს მონაწილეებს და დამსწრეებს, ქალზე ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის ფარგლებში ტანსაცმელზე თეთრი ვარდები ჰქონდათ მიმაგრებული.

ყველაზე მეტ -8 ნომინაციაზე რეპერი Jay-Z იყო წარდგენილი, თუმცა მან ვერც ერთი ჯილდო ვერ მოიპოვა.

შოუს ტრიუმფატორი ბრუნო მარსი გახდა. მან 6 გრემი აიღო შემდეგ ნომინაციებში:

წლის ალბომი: 24K Magic;

წლის ჩანაწერი: 24K Magic;

წლის სიმღერა: That’s What I Like;

საუკეთესო R&B პერფორმანსი: That’s What I Like;

საუკეთესო R&B სიმღერა: That’s What I Like;

საუკეთესო R&B ალბომი: 24K Magic;

საუკეთესო ახალბედა არტისტი ალესია კარა გახდა;

საუკეთესო სოლო პოპ პერფორმანსის ნომინაციაში ედ შირენმა გაიმარჯვა სიმღერით Shape Of You;

ედ შირენმა მიიღო კიდევ ერთი გრემი საუკეთესო პოპ ალბომისთვის ÷ (Divide);

საუკეთესო რეპ პერფორმანსი: კენდრიკ ლამარი, HUMBLE;

საუკეთესო რეპ-სიმღერა: კენდრიკ ლამარი და რიანა, LOYALTY;

საუკეთესო რეპ სიმღერა: დაქვორსი, ეშტონ ჰოგანი და მ. უილიამს II, სიმღერის ავტორი კენდრიკ ლამარი – HUMBLE;

საუკეთესო რეპ ალბომი – კენდრიკ ლამარი, DAMN;

საუკეთესო როკ პერფორმანსისთვის გრემი უკვე გარდაცვლილ ლეონარდ კოენს გადაეცა სიმღერისთვის You Want It Darker;

საუკეთესო მეტალ პერფორმანსისთვის გრემის მფლობელი გახდა მასტოდონი სიმღერით Sultan’s Curse;

საუკეთესო როკ სიმღერა – Foo Fighters – Run;

საუკეთესო როკ ალბომი – A Deeper Understanding — The War On Drugs;

საუკეთესო ალტერნატიული მუსიკალური ალბომი – The National – Sleep Well Beast;

ჯაზის საუკეთესო შესრულება, სოლო: Miles Beyond” — John McLaughlin, soloist;

ჯაზის საუკეთესო ვოკალური ალბომი: Dreams and Daggers — Cécile McLorin Salvant

ჯაზის საუკეთესო ინსტრუმენტული ალბომი: Rebirth — Billy Childs;

ჯაზის საუკეთესო ანსამბლი/ალბომი: Bringin’ It — Christian McBride Big Band;

საუკეთესო ლათინო ჯაზის ალბომი: Jazz Tango — Pablo Ziegler Trio;