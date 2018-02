თემა: რას წარმოადგენს C ჰეპატიტის ვირუსი, როგორ გადაეცემა ის და რა დამაზიანებელ ზეგავლენას ახდენს ღვიძლის ქსოვილზე. C ჰეპატიტის კლინიკური ფორმები და გამოვლინებები.

გადაცემის ძირითადი ნაწილი დღეს საქართველოში არსებულ, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას ეხება. ყურადღებას ვამახვილებთ ამ პროგრამის დანერგვის შემდგომ მიღწეულ შედეგებზე და წარმატებებზე და რა თქმა უნდა სამომავლო გემებსაც არ ვუვლით გვერდს.

სტუმარი: ავერსის კლინიკის ინფექციონისტი, გასტროენტეროლოგი – ქეთევან ჩიტაიშვილი.

წამყვანი: სერგო კობალავა.

რადიო იმედი, გადაცემა “იმედის კლინიკა”.