6 თებერვალს ქ. პეკინში სამხრეთ კავკასიის უმსხვილესი დეველოპერულ კომპანია AS Group Investment-სა და ჩინურ კომპანია China CAMC Engineering Co., Ltd ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად, AS Group Investment-ის კუთვნილ პროექტ „აპშერონ აგრო პარკში“, 140 მლნ დოლარის ინვესტიციას ჩინური კომპანია განახორციელებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს AS GROUP INVESTMENT -ის დამფუძნებელმა შაჰინ მოვსუმოვმა და China CAMCE Co., Ltd პრეზიდენტმა ლუო იანემ.

6-7 თებერვალს, ქ. პეკინში „აბრეშუმის გზის“ ფორუმის ფარგლებში, სადაც მონაწილეობდნენ ჩინეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის წარმომადგენლები, AS Group Investment-ის დამფუძნებელმა ასევე, მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა ჩინეთის უმსხვილეს სამთავრობო კომპანია China National Machinery Industry Corporation Ltd (SINOMACH)-ის ვიცე-პრეზიდენტ ლიუ ჯინ ზენგთან, სადაც კომპანიებს შორის მომავალი თანამშრომლობა დაიგეგმა.

„აპშერონ აგრო პარკი“ მასშტაბური პროექტია, რომელიც აზერბაიჯანში, ყაზახეთსა და საქართველოში განხორციელდება. სამომავლოდ, აზერბაიჯანში აგრო პარკი 150 ჰა ტერიტორიას მოიცავს. ამ ეტაპზე კი 10 ჰა ტერიტორიაზე გაშენებულ თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ სათბურებში, უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით, მარწყვი და პომიდორი მოჰყავთ. აგრო-პარკის სრულად ამუშავების შედეგად 3500 ადამიანი დასაქმდება. აგრო პარკში წარმოებული პროდუქცია განკუთვნილია, როგორც შიდა მომხარებისთვის, ასევე ექსპორტისთვის.

2018 წელს სოფლის მეურნეობის მიმართულება აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მიერ პრიორიტეტულად დასახელდა და აღნიშნული პროექტი აზერბაიჯანის აგრო სექტორის განვითარებაში უდიდეს წვლილს შეიტანს.