( არა, მეგობარო, აქ აღარ დაბრუნდე … )

გამარჯობა! ვიცი გაგიკვირდება, როდესაც ამ ვარდისფერ ქაღალდზე დაწერილ სურნელოვან წერილს მიიღებ. გაგიკვირდება და გაიფიქრებ : ,, შენ არ იცვლები, ჭირაქაძე! რა გიჟი ხარ!“ მოკლედ აგიხსნი, რატომ გიგზავნი ასეთ წერილს და არა ელექტრონულს: არა, მიუხედავად ჩემი დაბნეულობისა, შენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი მახსოვს, მაგრამ რატომღაც მომინდა, ძველებური, რეტრო-წერილის გამოგზავნა, ჯაზური კომპოზიციის თანხლებით.

ვიდრე წერილის კითხვას დაიწყებ, აი, ეს ჩართე:

Fats Waller-ის „I´m gonna sit right down and write myself a letter“ და ნაკლებად პესიმისტურად აღიქვამ ტექსტს 🙂

ვიცი, ამ არგუმენტს შენ არ მიიღებ და ჩამეკითხები, მაინც, რატომ ასეთი მოძველებული ფორმაო… კარგი, გეტყვი, გარდა მისა, რომ რეტროზე ვგიჟდები, გახსოვს გალაკტიონის ,, ამ ოდესმე მხიარულ…“

“ამ ოდესმე მხიარული

გზით უყვარდათ სიარული;

აწ გზა მიტოვებულია,

როგორც ძველი სიყვარული.

მაგრამ ყველაფერი ძველი

ამოა და სასურველი:

ძველი პური, ძველი ღვინო,

ძველი სტუმარ-მასპინძელი.

ძველებური მიყვარს სუფრა

და სიმღერა, მაგრამ უფრო

მიყვარს ეს ხე, რომ არც ვიცნო

და არც გამოვესაუბრო.

შემოდგომავ, მოდი, გელი,

მომაწოდე შენი ხელი,

მიყვარს ყველაფერი სადა,

მიყვარს ყველაფერი ძველი!“

კარგი, შევეშვები პოეზიას და გადავალ პროზაზე :), თუმცა უფრო კონკრეტულად, კომედია-ფარსზე. სწორედ ამან მიბიძგა, ეს გახდა ინსპირაცია, შთაგონების წყარო, მომეწერა წერილი შენთვის და მომეთხრო იმის შესახებ, თუ რა საოცარი ამბები ხდება აქ, ჩვენთან, საქართველოში…

შენ არ დაიჯერებ, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა! საქართველოში აღორძინდა მივიწყებული ეპისტოლარული ჟანრი… გახსოვს ქართულის მასწავლებელი რომ კატეგორიულად გვთხოვდა „ვეფხისტყაოსნიდან“ საზეპიროებს?

,,ჰე ჩემო, ესე უსტარი არს ჩემგან მონაღვაწები,

ტანი კალმად მაქვს, კალამი- ნავღელსა ამონაწები,

მე გული შენი ქაღალდად გულსავე ჩემსა ვაწები, –

და გულო, შავ-გულო, დაბმულხარ, ნუ აეხსნები, აწ ები!“

აი, ის ხომ მაინც გემახსოვრება, მე რომ ტატიანას წერილს ,,გიბულბულებდი“ “ევგენი ონეგინი”-დან:

,, Я к вам пишу – чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня. ‘’

თუმცა, ვაიმე, რუსული ტექსტი! არიქა, რუსოფილად არ მომნათლონ! თუ ჩაეძიებიან და გარკვევენ, რომ ჩემი დიდი ბებო რუსი იყო, თანაც გენერალ პატაპოვის ქალიშვილი… ჩ ა მ ქ ო ლ ა ვ ე ნ! თანაც ჩემი ,,კურნოსა’’ ცხვირი! მართლა! მართლა! სჯობს, ეს წერილი, წაკითხვისთანავე დაწვა! არა! შეჭამო, ასე უფრო საიმედოა, სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო უთქვამთ…

მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, პირდაპირ გეტყვი; გიგი დაიჭირეს, უგულავა, ყოფილი მერი და დაიწყო და რა დაწყოო… აღორძინდა ეპისტოლარული ჟანრი, ნაციონალებმა, ახლა უკვე საპარლამენტო უმცირესობამ, ეს ამბავი პოლიტიკურ დაკვეთად მონათლა და ხალხმა, უფრო სწორად ხალხის იმ ნაწილმა, ვისაც ,,გულწრფელად“ უყვარს გიგი და საქართველო, დაიწყო ვიდეო, აუდიო, საფოსტო მტრედის ფეხებზე მისაბმელი, ბოთლში საგულდაგულოდ ჩაბეჭდილი და ზღვისთვის გასატანებელი, წერილების წერა… ნუ, იცი შენ, ჩემი ემოციურობის ამბავი, ახლა გიგისთვის წერილის მიწერის სურვილი მე არ გამჩენია და გადავწყვიტე შენთვის მომეწერა… რას იცინი? არა გჯერა? ამას ვურთავ აუდიო და ვიდეო მასალებს, სწორედ იმიტომ, რომ ურწმუნო თომა ხარ.

მახსოვს შენი ,,რიჟა ბაზარი,“ რამე რომ იყოს, ამერიკაში წახვიდოდიო?… რას წავიდოდი?! მაშინ სამშობლო მქონდა, დედა ცოცხალი იყო და ტელევიზიაში ჩემს გადაცემაზე ვმუშაობდი. .. ბედნიერი და უბედური ვიყავი ერთდროულად და მეტი არაფერი არ მინდოდა. ახლა კი ერლომ ახვლედიანის სიტყვები მახსენდება სულ:

“მეც დავფიქრდი: მიყვარს თუ არა ჩემი სამშობლო ? ადრე არ დავფიქრდებულვარ. ახლა დავფიქრდი. მახსოვს ჩემი პირველი განცდა, აღმოჩენა , რომ მე ქართველი ვარ. ეს იყო ჩუმი აფეთქება ჩემში. არა, ეს არ იყო სიამაყის გრძნობა. შეუძლებელია, სიამაყის გრძნობა ებადებოდეს ვენახს, რომ ის ვენახია, ვაზია და ისხამს მტევანს. ან ვაშლს, ან მსხალს, ან ლეღვს. ეს უპირატესობა არ არის. ეს უბრალოდ აღმოჩენაა, რომ ეს შენ ხარ და სხვა არავინ, ამ ჯიშისა ხარ. ჩემი სამშობლო, ჩემი საქართველო, ჩემი მამული! არ არსებობს უფრო ჩუმად სათქმელი სიტყვები. მე ამ ნეტარ სიჩუმეში გავატარე მთელი ჩემი ცხოვრება და არასოდეს მომდომებია, ეს განცდა გამომეთქვა და გამომეხატა. მე ამ განცდაში ვიყავი, როგორც მერცხლის ბარტყი მერცხლის ბუდეში… მერე რა მოხდა, არ ვიცი. სად გაქრა, როდის აღვმოჩნდი გაძარცვული ამ განცდისგან. ეს მოხდა სწორედ მაშინ, როცა ასე საჭიროა მისი დაცვა და შენარჩუნება. მაგრამ, რომ აღარ ვიცით, რა უნდა დავიცვათ და შევინაჩუნოთ ? ახლა ჩემი სამშობლო ვიღაცეებისგან შეთხზული ლეგენდაა, რომელიც სინამდვილეში აღარ არსებობს. სამშობლოს სიყვარული ნივთი არ არის, გზად მიმავალმა დაკარგო, თორემ უკან დაბრუნდებოდი და იქნებ გეპოვა კიდეც. სიყვარული გულში უნდა იყოს. იქ არის მისი ბინა, მისი სამყოფელი. თუ სიყვარული გულს გარეთ არის, მაშინ ის სიყვარული არ ყოფილა და მერე რაც გინდა, ის უწოდე მას. ის მუდამ შენში უნდა იყოს და მხოლოდ მაშინ იქნები შენც მასში, როგორც ჯავშანში…”

ეჰ! მეგობარო! შენ ახლა ნამდვილი ამერიკელი ხარ. მოქალაქეობაც მიიღე და კარგი სამსახურიც გაქვს. ხუმრობა ხომ არ არის, შენ, ქართველი ემიგრანტი, სერიოზული ფირმის ბიზნეს-ანალიტიკოსი ხარ, მაგრამ მე მაინც გული მწყდება, რომ შენი სილამაზე და ნიჭი, აქ, შენს სამშობლოში, უკაცრავად, ყოფილ სამშობლოში, ვერ დააფასეს.

შენმა ბოლო წერილმა, ცოტა დამაფიქრა, ჩამოსვლა მინდაო, შეიძლება სულაც მანდ დავრჩეო … რას ამბობ! არა მეგობარო, აქ აღარ დაბრუნდე….

არსებობს წამება, წამების სიჩქარით

შენს ხსოვნას ვაჩუქე ერთ-ერთი წამი,

უშენო, თოვლიან, ყინვიან ღამით.

არა, მეგობარო, აქ აღარ დაბრუნდე…“

გაგა ნახუცრიშვილი

P.S. დაიცა, კაცო, რაღაც ძალიან პესიმისტურად გამომივიდა, როლებში შევიჭერი. იმისი თქმა დამავიწყდა, რომ ისევ ,,რადიო იმედში“ დავბრუნდი, საინფორმაციო პორტალ IMEDI.FM-ის შეფ-რედაქტორი ვარ და ბლოგებსაც ვწერ. მაააშ! 🙂 ალბათ გაინტერესებს, როგორ გამოვიყურები ახლა, სწორედ ამიტომ, გიგზავნი ჩემს ახალ ფოტოს, რომელზეც ჩემს ერთგულ მეგობარ გაბოსთან ერთადა ვარ გადაღებული. მისი არისტოკრატიული თავის დაჭერა და გამოხედვა შეცდომაში ნუ შეგიყვანს, მატისია, ნამდვილი ,,დასტოინი დვარნიაშკა“

P.P.S. იცი? საქართველოს მთავრობაში ერთდროულად შვიდი მინისტრი შეიცვალა. ვფიქრობ, ეს რაღაცას ნიშნავს, იქნებ გვეშველოს, იქნებ …

მანანა ჭირაქაძე, თბილისი,

2014 წელი, 25 ივლისი.